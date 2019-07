Wageningse boekhouding is een rommeltje, maar gemeenteraad wil gewoon doorgaan

De jaarrekening is niet 'rechtmatig', is een van de conclusies van de accountantskantoor Ernst & Young. De gemeente hield zich namelijk niet aan de Europese aanbestedingsregelgeving. In totaal is daar een bedrag van 3,1 miljoen euro mee gemoeid.

Aanbestedingsregels bewust overtreden

'Een aantal aanbestedingen hadden wij Europees moeten aanbesteden, maar dat hebben we niet gedaan', geeft wethouder financiën Dennis Gudden toe. Daar heeft de gemeente volgens hem bewust voor gekozen om de 'kwaliteit' en 'continuïteit' te waarborgen.

Contracten met experts op het gebied van bereikbaarheid en jeugdzorg werden bijvoorbeeld ongehinderd verlengd, vertelt de wethouder. 'In sommige gevallen is dat ook wel drie jaar gebeurd en daarmee overschrijd je de aanbestedingsgrenzen.'

De gemeente durfde de regels te overtreden omdat ze weinig risico denkt te lopen. 'Het zijn in feite natuurlijk geen regels waar echt straffen op staan', zegt de wethouder.

Bonnetjes

Ook is de jaarrekening niet waarheidsgetrouw genoeg, oordeelt Ernst & Young in een tussentijdse rapportage. Er is vooral kritiek over bonnetjes, die nog lang niet allemaal binnen zijn. De accountant verwacht bijvoorbeeld dat er nog voor ongeveer een half miljoen aan zorgkosten gedeclareerd wordt. Dat bedrag moet dan ook worden meegenomen in de balans voor 2018.

Aan de andere kant heeft de gemeente bonnetjes over 2017 juist weer meegenomen naar 2018. Dat komt omdat zorgaanbieders nog tot een jaar na behandeling een rekening mogen declareren bij de gemeente, is de verklaring van de wethouder.

Problemen al bekend

De accountants stuurden eerder al aanbevelingen naar de gemeente. Maar daar is, zo stelt het tussentijdse rapport, tot nog toe niets mee gedaan.

Dat de aanbestedingsproblemen nog niet zijn aangepakt, is volgens de wethouder logisch: 'Sommige contracten lopen nog een aantal jaren door, dus dat heb ik niet binnen een jaar opgelost.' Hij belooft wel beterschap. Gudden wil in de toekomst kritischer kijken naar aanbestedingsverplichtingen en wil dat zorgaanbieders hun bonnetjes sneller gaan inleveren.

Wethouder Wageningen belooft beterschap (tekst gaat door onder video):



De Wageningse gemeenteraad stemde afgelopen maandag ondanks de kritiek toch in met de jaarrekening over 2018. Overigens nog zonder het definitieve oordeel van de accountant. Dat komt 15 juli pas. 'Maar die zal niet wezenlijk afwijken van de tussentijdse bevindingen nu', zegt de wethouder. 'Dat heeft de accountant ons toegezegd.'

