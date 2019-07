Recordhoeveelheid drugsafval Voorthuizen lag in loods van gemeente

De loods in Voorthuizen, waarin vorige week een recordhoeveelheid drugsafval werd gevonden, blijkt van de gemeente te zijn. Het CDA en Lokaal Belang zijn verontwaardigd. De partijen willen opheldering van het college over de vondst van 45.000 liter aan drugsafval.

De enorme hoeveelheid werd afgelopen donderdag gevonden in een leegstaande loods aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen. De locatie ligt op het voormalige MOB-complex, dat eigendom is van de gemeente Barneveld.

Het afval was opgeslagen in grote vaten. Er is nog nooit zoveel afval gevonden in Nederland, zegt de politie. Het gaat in totaal om bijna 45.000 liter afval, dat waarschijnlijk afkomstig is van een drugslaboratorium waar synthetische drugs geproduceerd werd.

Opheldering

Het gemeentelijk pand staat al sinds 2017 leeg. Het CDA en Lokaal Belang willen nu van het college weten waarom het pand onvoldoende beveiligd is en of de beveiliging van andere leegstaande gemeentepanden ook niet goed genoeg is.

Daarnaast vragen ze zich af of het pand aan een partij verhuurd is en zo ja aan wie en onder welke voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De politie onderzoekt de herkomst van het afval en vraagt om informatie over bijvoorbeeld verdachte busjes en vrachtwagens in de buurt. Ze roept getuigen op zich te melden. Ondertussen houden beide partijen zich bezig met de vraag wat de gemeente in het vervolg gaat ondernemen om dergelijke excessen te voorkomen.

Ook willen de partijen weten wie aansprakelijk is voor de kosten van het opruimen van het drugsafval.