Een dor Goffertpark, maar Nijmegen is wel miljoenen rijker door concertreeks

Drie donderdagen lang werd het park overspoeld met muziekliefhebbers. Veel moois om op terug te kijken, maar er is ook een keerzijde: het Goffertpark ligt er inmiddels geel en dor bij. De gemeente benadrukt dat het gras zo snel mogelijk hersteld wordt, maar een beetje zonde vindt de gemiddelde wandelaar het wel: 'Het ziet er niet uit', vertelt een vrouw die haar hond uitlaat. 'Dat ze er niet even sproeiers neerzetten.'

Mojo, de organisator van de concerten, mag per zomerseizoen vier evenementen organiseren in het Goffertpark. 'Nu waren dat er toevallig drie achter elkaar. Dat heeft ook met de touragenda van de artiesten te maken', legt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen uit. Wel is het uitzonderlijk te noemen, erkent ook de gemeente. Meestal zijn de concerten verspreid over de zomer.

Verkeersdrukte

Daarbij waren deze concerten op drie donderdagen, wat zorgt voor verkeersdrukte. 'Je ziet dat mensen allemaal laat naar het concert komen. Daarnaast waren er factoren die je niet kunt beïnvloeden zoals de brand tijdens het concert van Phil Collins', zegt de gemeentewoordvoerder.

Op sociale media werd flink geklaagd. Raadslid Nick de Graaf (VVD) reageerde via Twitter op die klachten: 'De bereikbaarheid van Nijmegen is één groot drama. Laat staan tijdens een concert...' Volgens de gemeente ligt dat dus ook aan het moment dat alle fans richting het Goffertpark rijden.

Wat betreft de klachten valt het allemaal mee: de gemeente heeft er in totaal dertig ontvangen. Vijftien klachten werden verspreid over de drie concerten ingediend. De overige klachten kwamen nadien binnen. 'Denk dan bijvoorbeeld aan vuil dat is achtergebleven', aldus de gemeente.

'Ik dacht dat er een aardbeving was'

In een flat aan de Balladestraat in Neerbosch-Oost konden bewoners in ieder geval lekker meegenieten. 'Ik dacht dat er een aardbeving was. De planten stonden te trillen in huis', vertelt Petra van Groenestijn. Haar buurman beaamt dat: 'Ik zat buiten en in een keer zie ik mijn voeten heen en weer gaan.' De overlast was het grootst tijdens het concert van Muse. 'Normaal is het niet erg, maar dit was wel heel erg hard. Mijn dochtertje werd er ook wakker van', vertelt Pascal Arends.

Het zijn uitzonderingen, zegt de gemeente. Al met al kijken ze op het stadhuis tevreden terug op de concertreeks. 'We hebben het geluid continu gemeten en de normen zijn niet overschreden', besluit de woordvoerder.

De volgende grote naam is alweer aangekondigd: Rammstein komt op 24 juni 2020 naar het Nijmeegse Goffertpark.

