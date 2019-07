Zorgboerderij Slangenburg opent deuren

'We hebben de boerderij helemaal opgeknapt en we vinden het mooi om aan de medemens te laten zien wat hier voor werkzaamheden gebeuren', vertelt werknemer Sean Bloemendaal, die zijn dagbesteding doet bij het bosbeheer op de Slangenburg. Op het terrein van de zorgboerderij konden verschillende uitdagingen worden gedaan door bezoekers, zo was een parcours uitgezet om met zitmaaiers te racen. 'Alle challenges zijn werkzaamheden die jongens normaal met ons uitvoeren', vertelt initiatiefnemer Falco Janssen van Zorgboerderij Slangenburg. 'Nu hebben we er een gekke kwinkslag aan gegeven, zodat iedereen kan meemaken hoe het is om met dit weer met een bosmaaier te lopen, of op een zitmaaier te racen. We willen laten zien wie we zijn en wat we doen.'



Bloemendaal is blij met het werk dat hij kan doen bij de Slangenburg. 'Een mooie plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar ze hun dagbesteding kunnen doen', zo omschrijft de werknemer de zorgboerderij. 'Waar ze het gevoel hebben dat ze geen cliënt zijn, maar collega’s zijn van elkaar.' Janssen is dan ook tevreden met de dag, en met de inzet van de werknemers van zijn zorgboerderij. 'Iedereen loopt te stralen', aldus de initiatiefnemer. 'Veel familie en bekenden zijn ook komen kijken, dus ik zie veel gelukkige en blije gezichten.'