Arnhem vergadert in geheim over Songfestival, SP is boos

De gemeenteraad van Arnhem vergadert woensdag achter gesloten deuren over de organisatie van het Eurovisie Songfestival. De gemeente heeft zichzelf kandidaat gesteld en vraagt de raad nu om geld. Hoeveel, dat is geheim. De SP is boos.

'Arnhem staat aan de vooravond van grote bezuinigingen. Breda heeft al afgehaakt en gaf daarbij als reden dat het evenement miljoenen kost en het onduidelijk was voor hoeveel zij garant zou moeten staan', zo reageert SP-raadslid Sarah Dobbe op de geheime stukken.

Inhoudelijk kan ze daar niks over zeggen, omdat dat strafbaar is, en dat stuit haar tegen de borst. 'We zouden daar in het openbaar over moeten praten. De stad moet er ook wat van kunnen vinden. Nu kan niemand inspreken.' Ze gaat daarom voorafgaand aan het geheime agendapunt vragen of de geheimhouding opgeheven kan worden.

'Geen feestje voor rijke mensen'

De SP is al langer kritisch op het Songfestival. 'We zijn niet bij voorbaat tegen, maar in tijden van bezuinigen moet je wel goed afwegen waar je het geld aan besteedt. Het Songfestival is niet gratis. En we vinden dat het festival dan voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zijn de kaartjes bijvoorbeeld betaalbaar voor gewone Arnhemmers? Als het een feestje wordt voor alleen rijke mensen, dan zijn wij een stuk minder enthousiast.'

De VVD, de partij van de dolenthousiaste verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen, staat daar anders in. 'Dat kan, maar zo staan wij er niet in', antwoordt fractievoorzitter Leendert Combée op de vraag of het geld niet beter ergens anders aan besteed kan worden. 'Je moet ook investeren om de stad verder te helpen en daar is dit een mooi evenement voor.'

Hoeveel geld partijen het Songfestival waard vinden, willen ze meestal niet zeggen. 'De zorg moet er niet onder lijden, maar tot 1 miljoen euro zet ik er zeker mijn handtekening onder. Ik hoop wel op cofinanciering van bijvoorbeeld de provincie', zegt Daniël Becker van de ChristenUnie enthousiast. 'Het moet geen miljoenen gaan kosten. Een paar honderdduizend euro zou wel het maximale zijn. Maar ambtenaren kunnen heel goed de return on investment uitrekenen', meent Coen Verheij van de PVV.

GelreDome beoogde locatie

De gemeente Arnhem stak direct na de winst van Duncan Laurence in Israël al haar vinger op om het songfestival volgend jaar te organiseren. Stadion GelreDome is daarvoor de beoogde locatie.

