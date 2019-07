Rijbaan A2 dicht na autobrand, wegdek moet worden hersteld

De rijbaan van de A2 richting Utrecht is afgesloten bij Everdingen. Door een autobrand is het wegdek beschadigd geraakt.

Midden op de snelweg stond een personenauto in lichterlaaie. De vlammen sloegen metershoog uit het voertuig. Het vuur is inmiddels geblust. Rijkswaterstaat beoordeelt of het wegdek nu of op een later moment moet worden hersteld.

Lange file

Tussen Everdingen en knooppunt Everdingen wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Dat resulteert in een lange file. Die begint al bij Beesd. Verkeer richting Utrecht wordt ter hoogte van knooppunt Deil omgeleid via de A15 en A27.