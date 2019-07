LIVE | Hoger beroep gijzeling Klarendal; twee jaar cel en tbs geëist

Het gerechtshof behandelt woensdag de hoger beroepszaak tegen Frans S., die verdacht wordt van de gijzeling in de Arnhemse wijk Klarendal in mei 2017. De 59-jarige S. wordt verdacht van het gijzelen van vier handhavers van de gemeente, bewapend met twee messen, een namaakpistool en een bomgordel, die later nep bleek te zijn.

Straten waren hermetisch afgesloten, het treinverkeer werd stilgelegd: de gijzeling hield de Gelderse hoofdstad in 2017 in zijn greep. Frans S. werd voor deze gijzeling door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De advocaat generaal eist in het hoger beroep dezelfde straf en benadrukt dat een klinische behandeling nodig is.

Advocaat verdachte: 'Geen dreigende situatie'

De advocaat van de verdachte vraagt het gerechtshof om vrijspraak voor zijn cliënt. De studenten konden zich volgens hem tijdens de gijzeling vrij beweging en mochten ook hun telefoon gebruiken. Volgens de advocaat was geen sprake van een dreigende situatie.

Mocht het gerechtshof besluiten de verdachte toch te veroordelen, dan pleit de advocaat voor het niet-opleggen van tbs. 'Het is niet bewezen dat de stoornissen effectief te behandelen zijn met tbs.'

Drie uur durende gijzeling

De gijzeling vond plaats in een wijkcentrum aan de Hommelseweg in het Arnhem. De verdachte gaf zich na ongeveer drie uur over. Hij moest zich bij zijn aanhouding uitkleden om te kijken of hij geen explosieven of wapens bij zich had.

Tijdens het hoger beroep in de zaak tegen S. lijkt de verdachte zichzelf niet kwalijk te nemen dat hij met een nepwapen, messen en een ogenschijnlijke bomgordel het wijkcentrum binnendrong.

'Geen lelijke dingen meer'

Zo vertelt Frans S. dat hij zijn namaakpistool niet op de gegijzelden gericht heeft. Ook wist hij niet dat de aanwezigen in het wijkcentrum studenten waren. S.: 'Ik ben ervan geschrokken toen ik dit las in het dossier.'

De verdachte probeert de verklaringen van de slachtoffers te weerspreken, maar de voorzitter van het gerechtshof spreekt hem hierop aan: 'Ik wil dat u geen lelijke dingen meer zegt over anderen.'

'Ik moet boeten voor de kosten'

S. beweert dat alles uit het verband getrokken is. 'Zo eng zag ik er echt niet uit.' De rechtbank legde S. naast een celstraf, ook tbs met dwangverpleging op. De verdachte is het hier niet mee eens en twijfelt aan de reden voor oplegging van tbs. 'Dit alles heeft miljoenen gekost', verklaart hij tijdens het hoger beroep. 'Daar moet ik voor boeten.'

De advocaat generaal gaat tijdens het hoger beroep in op dat S. geen terroristisch motief heeft. Volgens hem verandert dit de ernst van de zaak niet. 'De schok die de verdachte teweeg heeft gebracht, is nog steeds aanwezig. De angst zit er goed in.'

Tbs met dwangverpleging

Frans S. zei eerder tijdens de rechtszaak dat hij naar het wijkcentrum ging, omdat hij wilde dat de wijkagent zou bemiddelen in een conflict met de sociale dienst.

Onderzoek in het Pieter Baan Centrum wees uit dat de verdachte lijdt aan waanideeën en een paranoïde psychotische stoornis. Een psychiater legt tijdens het hoger beroep uit dat S. niet heeft meegewerkt aan het onderzoek en dat daardoor niet voorspeld kan worden of S. weer psychotisch zou kunnen worden. S. zegt hier zelf over: 'Ik laat me geen psychose aanpraten.'

