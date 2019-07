PVV wil Vink-debat na brief OM

De PVV wil een interpellatiedebat over onjuiste informatie die door het Gelders college is verstrekt in de zaak Vink.

Volgens de provincie konden bepaalde rapporten niet openbaar worden gemaakt omdat er volgens het Openbaar Ministerie belemmeringen waren. Dat zou met met de vervolging te maken hebben.

Het gaat over rapporten van de asbestverwerking bij het Barneveldse bedrijf. Het Openbaar Ministerie stuurde vorige week een brief waarin staat dat het nooit heeft aangegeven dat die rapporten niet openbaar gemaakt mogen worden, of dat er vanuit het OM belemmeringen zijn. 'Het OM heeft telkens aangegeven dat zij in deze geen standpunt inneemt, omdat het OM die rapporten niet heeft opgesteld.'

Ook het onderzoeksprogramma Zembla zegt een deel van de rapporten niet te hebben gekregen vanwege vermeende inmenging van het OM.

'Waarom twee keer onjuiste informatie'

De PVV wil weten waarom Provinciale Staten tot tweemaal toe onjuist zijn geïnformeerd, terwijl binnen de provincie bekend is dat het dossier Vink zo gevoelig ligt. Ook wil de partij weten welke maatregelen er worden genomen om te voorkomen dat de Staten in de toekomst opnieuw 'op het verkeerde been worden gezet.'

Een interpellatiedebat is een ingelast debat dat is aangevraagd door een politicus, in dit geval een Statenlid. In het debat komen politiek gevoelige onderwerpen aan de orde of recente ontwikkelingen die een ander licht op de zaak werpen.

