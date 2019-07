Leegloop op basisschool Spijk vanwege toekomstige sluiting

Door Lonneke Gerritsen

Dat de Willibrordusschool volgend jaar zomer dicht moet, was al langer bekend. Dit nieuws kwam in Spijk hard aan. De afgelopen jaren zijn bijna alle voorzieningen uit het dorp verdwenen en de school wordt door de inwoners nu nog gezien als 'het hart van Spijk'. Maar de school heeft nog te weinig leerlingen om te kunnen blijven bestaan.

Lobby

Nadat bekend werd dat de school vanaf zomer 2020 zou sluiten heeft een groepje inwoners en de Stichting Actief Spijk alles op alles gezet om de school in het dorp te houden. Het idee ontstond om als dorp de school over te nemen, zoals in sommige andere plaatsen in Nederland ook is gebeurd.

Er is veel gelobbyd bij de gemeente Zevenaar -en zelfs in Den Haag- om de school open te houden. Maar onlangs heeft de Stichting Actief Spijk tijdens een bijeenkomst aan de inwoners laten weten dat er op dit moment geen vooruitgang in zit. Volgens Guido Ariessen van de Stichting Actief Spijk was dit een emotioneel moment voor veel mensen in het dorp: 'Er waren ook veel ouderen bij die bijeenkomst, die hier als kind nog op school hebben gezeten, sommigen waren echt in tranen...'

Zelf is Ariessen ook teleurgesteld: 'We hebben er drie jaar lang, dag en nacht voor gestreden om de school open te houden, maar helaas... '

Overstap

Veel ouders hebben nu al de knoop doorgehakt en kiezen komend schooljaar al voor een andere basisschool. Volgens Ariessen hebben gaan zeker 15 kinderen uit Spijk na de zomer naar Lobith of bijvoorbeeld Tolkamer. 'Ik snap het wel. We geven de strijd nog niet op, maar op dit moment zit er geen schot in de zaak.'

Het schoolbestuur wil niet zeggen hoeveel ouders al hebben besloten om over te stappen, maar laat wel weten dat de school sowieso nog een jaar open blijft. Er blijven net als nu ook drie groepen, een onderbouw, middenbouw en een bovenbouw.

Eind deze week krijgen de kinderen in Spijk vakantie. Dit zal niet anders gaan, dan andere jaren. Half augustus gaat het laatste jaar van de Willibrordusschool van start. Met hoeveel kinderen blijft voorlopig de vraag...

