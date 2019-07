Winterswijkse Miranda speelt Papagena in Die Zauberflöte: 'ik voel me soms nog een bleu hertje'

Ze had nog nooit opera gezongen. Ja, onder de douche en in de auto. Maar voor mensen – dat durfde ze niet. Toch deed Miranda Hijink auditie voor de solisten toen ze hoorde dat ze Die Zauberflöte gingen doen in het Steengroevetheater in Winterswijk. Stond ze daar tussen mensen die al ervaring hadden in klassieke zang en zelfs professionals. Toen ze terug mocht komen voor een volgende ronde moest ze zelfs lachen omdat ze het gewoon niet kon geloven.

Want het is een semi-professionele voorstelling met voor het grootste deel amateurs. Maar bij Theater Steengroeve wordt het allemaal professioneel aangepakt: voor de audities reisden ze af naar Amsterdam en er kwamen mensen uit het hele land auditie doen voor de hoofdrollen.

Marco Bakker en Peter Lusse

En Miranda kreeg de rol van Papagena. Ze speelt naast acteur Peter Lusse (die in de jaren ’80 bekend werd door de tv-serie Vrienden voor het Leven) en Operaster Marco Bakker. ‘Ik kende ze allebei niet’, bekent ze. ‘Ik had de auditie gedaan met Peter en toen zei iemand na afloop: ‘Weet je wel wie dat is?’ Nog nooit van gehoord. Maar ik had wel een klik met Peter – het is een heel aardige man.’ Ze denkt dat het misschien zelfs wel een voordeel is dat ze die BN’ers niet kent. ‘Ik ga gewoon met ze om. Net als met ieder ander.’

Miranda heeft al vaker gespeeld in de enorme producties die ze bij het Steengroevetheater op poten zetten. Dit keer doen er meer dan 300 acteurs, zangers, dansers en musici mee aan het spektakel. Veel daarvan komen uit de regio. Zoals ook de Winterswijkse Miranda. ‘Maar de solisten komen uit het hele land. Zelfs iemand uit België. ‘

Het is voor het eerst in 30 jaar dat ze een opera gaan doen in het Steengroevetheater. Miranda vond het best spannend die hele andere manier van zingen. ‘Ik ben veel minder thuis in opera. Bij die andere producties kende ik de muziek en de liedjes al wel. Ik voel me soms wel een beetje een bleu hertje op het verkeerde feestje, haha. Maar ik leer er echt heel veel van.’

Steengroevetheater

Maar de plek waar ze spelen: het Steengroevetheater – in de buitenlucht – daar is Miranda weer als een vis in het water. 'Dat is voor de andere solisten weer onbekend terrein. We zingen straks met microfoons en dat zijn veel van de klassieke zangers dan weer niet gewend. Dat zal ook nog wel spannend zijn: hoe gaat het klinken? Kan ik mijn tegenspeler wel goed genoeg horen?’

Maar ze heeft er vooral veel zin in. ‘Het klinkt als een cliché, maar we zijn echt een familie tijdens zo’n productie. Dat is zo fantastisch. Dat sfeertje, de zon, iedereen is vrolijk. Dit is echt een vast onderdeel van mijn vakantie geworden. Toen er vorig jaar bij uitzondering geen productie was, heb ik het echt gemist. Als we daar staan en het publiek komt binnen. Geweldig.’