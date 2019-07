Bijzondere voorstelling Evacué door Introdans en Oostpool

Evacué, een coming of (a certain) age voorstelling met jongeren, volwassenen en senioren in het kader van 75 jaar Operation Market Garden

Maandag 25 september 1944. Dat wat de grootste bevrijdingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog moet worden – Operation Market Garden – gaat helemaal mis. De brug bij Arnhem blijkt er één te ver en de gevolgen zijn desastreus. Het noorden en westen van Nederland blijft onbevrijd, en als de bevolking door het Duitse leger wordt opgeroepen tot evacuatie, verandert Arnhem in een spookstad. Meer dan 150.000 mensen laten hun huis achter zich en verlaten de stad voor onbekende tijd. Lopend, met enkel wat dekens en eten, de hongerwinter en onzekerheid tegemoet.

Hoe het is om alles achter te laten

September 2019. Precies 75 jaar later verzamelt het publiek zich op een tribune in het centrum van Arnhem. Ze kijken naar een kaal plein, een rafelrandje van de stad. Een groepje jongeren hangt wat bij elkaar en probeert zich er een voorstelling van te maken hoe het zou zijn om zomaar ineens alles achter te moeten laten. Wat beweegt een mens ten tijde van zo’n gedwongen vertrek? Samen met hun ouders en grootouders proberen ze tot mogelijke antwoorden te komen en helpen zij op hun beurt de herinnering levendig te houden. Verschillende generaties voegen zich samen, want evacueren doe je niet alleen.

De cast van Evacué (Foto: Introdans/Robert Meijer)

Een indrukwekkende en actuele locatievoorstelling

Op de vlucht zijn voor oorlog en geweld is actueler dan ooit. Met EVACUÉ maken Introdans en Toneelgroep Oostpool een indringende locatievoorstelling over wat gedwongen vertrek met mensen en gemeenschappen doet. De angst van het niet weten en het doodgewone van iedere dag komen samen in de nieuwe coming of (a certain) age voorstelling die wordt gemaakt in het kader van 75 jaar Operation Market Garden.

Dans en toneel ontmoeten elkaar in het Coehoornpark

Adriaan Luteijn (Introdans) en Charli Chung (Toneelgroep Oostpool) slaan voor deze voorstelling de handen in één. Samen met jonge en oudere amateurspelers maken zij een locatievoorstelling in het kader van 75 jaar Operation Market Garden middenin Arnhem. Met muziek van Tonny Nobel en tekst van Jibbe Willems. Reserveren kan via de website van Introdans.

Try-out: 18 september, première: 19 september.