65 procent haalt meningokokken inenting in Nunspeet

In de periode maart tot en met juni 2019 heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland 31.220 jongeren van 14 tot 18 jaar gevaccineerd tegen meningokokken ACWY. Dat is een (voorlopig) opkomstpercentage van 84,53%. De opkomstpercentages in Nunspeet waren 64,57 en 66,07 procent.

De gemeente Nunspeet is hiermee de gemeente waar het minst is ingeënt tegen meningokokken. In totaal kregen 36.933 jongeren in de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) een uitnodiging voor vaccinatie.

De GGD vaccineerde in 21 van de 22 gemeenten in de regio NOG.

Opkomst per gemeente

Per gemeente zijn grote verschillen in de (voorlopige) opkomst. Dit komt omdat veel jongeren in een andere gemeente dan hun eigen gemeente gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld omdat ze in een andere gemeente naar school gaan en het beter uitkwam om in die gemeente de prik te halen. Het RIVM komt na de zomer met de definitieve opkomstcijfers per gemeente.

Vaccinatie gemist?

Degenen die nu (nog) geen vaccinatie hebben gehaald, kunnen dat in het najaar alsnog doen. In september en oktober zijn er inhaalmogelijkheden.

Wat is meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie zit meestal in de neusholte van gezonde mensen zonder dat zij er ziek van worden. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan men hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Er zijn verschillende typen meningokokken waarvan in Nederland vooral B, C, W en Y voorkomen.

Waarom deze groep tieners?

Tieners zijn vaker dan anderen drager van de bacterie, zonder dat ze er ziek van worden. Als ze ziek worden van de bacterie hebben ze een hoger risico op overlijden. Door deze groep te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding.