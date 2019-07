Hoera, het is weer weekend! En dit kun je allemaal doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Theaterfestival Buitengewoon

Steltlopers, stro, mime en marionetten; je kunt het zondagmiddag allemaal tegenkomen in Doetinchem tijdens het Theaterfestival Buitengewoon. Zo'n tien theatergezelschappen uit binnen- en buitenland komen naar de stad om te spelen. Helemaal leuk natuurlijk dat alle voorstellingen zondagmiddag op straat gratis te bezoeken zijn.

Ruimtekoers in Arnhem

Festival Ruimtekoers gaat dit jaar het feestje buiten vieren. Voor de eerste keer wordt het jaarlijkse evenement met muziek, theater, kunst en workshops in de buitenlucht gehouden. Dit jaar staat de wijk Malburgen centraal. Ruimtekoers is voor iedereen gratis toegankelijk.

Dansen en meezingen in Lathum

Duizenden liefhebbers van elektronische muziek zijn dit weekend weer te vinden bij het dancefestival Dreamfields in Lathum. Op zaterdag zijn de beste house, urban en hardstyle dj's aanwezig. Zondag staat in het teken van Dreampop. Dan treden onder meer Guus Meeuwis, Rowwen Hèze en Kraantje Pappie op.

Struinen langs de kraampjes

In Wageningen kun je dit weekend lekker gaan struinen bij de grote Openluchtvlooienmarkt op Universiteitsterrein de Dreijen. Er is voor iedereen wat wils, want er zijn ruim 50 kramen die gevuld zijn. De vlooienmarkt is geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

Paarden, paarden en nog eens paarden bij Outdoor Gelderland

Voor de vijftiende keer wordt dit jaar Outdoor Gelderland gehouden. Het paardensportevenement is één van de grootste sportevenementen van onze provincie. Tot en met zondag kun je op Papendal naar de verschillende springwedstrijden van ruiters uit binnen- en buitenland.

Op zondag wordt de Grote Prijs van Gelderland verreden. Naast de wedstrijden is er op zaterdagavond ook aandacht voor dressuur en kun je het hele weekend shoppen bij de verschillende kramen op het terrein.

Wil je alvast in de sfeer komen, kijk dan hier de special over Outdoor Gelderland van UIT met Esther terug:

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten via uit@gld.nl