Achterhoek snakt naar regen: 'Het is alweer net zo droog als een jaar geleden'

De droogte in de Achterhoek is vergelijkbaar met een jaar geleden. 'In Hupsel is het neerslagtekort nu bijna 200 millimeter en daarmee liggen we in dezelfde lijn als vorig jaar toen we te maken hadden met de droogste zomer sinds 1976', legt Huirne uit. 'Dus daar is echt regen nodig, maar neerslag gaat er voorlopig niet vallen.'

Jordi Huirne vertelt over de droogte in de Achterhoek:

Koele lucht

De weerman legt uit dat we te maken hebben met een hogedrukgebied ten westen van ons boven de Britse eilanden. 'Daarom stroomt eigenlijk de hele week vrij koele lucht het land binnen, maar blijft het wel droog.'

De komende dagen hebben we volgens hem een mix van wolkenvelden en zon. De temperatuur blijft daarbij steken rond de 20 graden.

