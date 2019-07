Foutje laat Rivierengebied gratis afval weggooien met OV-kaart

Afvalcontainers van afvalbedrijf AVRI in het Rivierengebied zijn tijdenlang ook te openen geweest met een OV-chipkaart. Meerdere mensen reageerden maandag op sociale media verbaasd op de vreemde constatering dat het pasje de container ontgrendelde, zoals in Tiel.

De containers in de wijk van Jan Beijer uit Tiel staan er pas sinds kort. Toen hij zijn AVRI-pasje ontving, viel hem direct op dat het er naar eigen zeggen nogal 'amateuristisch' uitziet. Geen naam of adres, maar een steriel witte pas met alleen op de voorkant wat cijfers en letters. En een AVRI-logo.

Reuring

'Ik dacht, laat ik eens kijken of die container ook met een andere pas open kan. Dus pakte ik mijn OV-kaart', vertelt Beijer. En warempel, het ding gaat nog open ook! Een column die de Tielenaar vervolgens schreef in een lokale krant, zorgde onder meer voor reuring op sociale media. En in zijn buurt.

'In Culemborg blijkt de truc ook te werken. Net de proef op de som genomen', meldt iemand op Facebook. Een ander voorspelt dat het nu hard zal gaan met de afvalinzameling: 'Ik vermoed dat dat alle containers nu heel snel vol zullen zitten.'

De NS reageerde online adrem op de gekke situatie. 'Niet in de containers stappen!', waarschuwde een medewerker na een opmerking op Twitter over de OV-chipkaart die ook op de containers werkt.

Truc werkt niet langer

In het Rivierengebied is maandag een nieuwe manier van afvalinzameling in gebruik genomen. AVRI plaatste daarvoor in een jaar tijd 500 nieuwe afvalcontainers. Tot deze maandag konden alle containers gratis worden gebruikt.

Vanaf nu betalen mensen met behulp van een pasje 1 euro per zak afvalzak van 30 liter. Want maandag was de dag van de 'omschakeling'; dus van gratis naar betaald. Zo tegen het einde van de middag of begin van de avond ging de truc met de OV-kaart dan ook niet meer op.

'Wij wisten hiervan'

AVRI-voorzitter Joost Reus legt uit dat het 'lek' inderdaad gedicht is. Verrast is hij niet over de situatie. 'Wij wisten al heel lang dat dit mogelijk was. Er wordt van hetzelfde systeem gebruikgemaakt als bij de OV-chipkaart. Maar omdat afval inleveren gratis was, hebben wij daar nooit iets op ondernomen.'

Volgens Reus kon de AVRI overigens geen OV-kaarten uitlezen, maar opende het pasje slechts de klep van de container.

Met het ingaan van de nieuwe, betaalde situatie deze maandag heeft de AVRI 'de knop' omgezet, en is afval inleveren vanaf nu toch echt alleen te doen met de afvalpas van AVRI. Tegen het tarief van 1 euro per keer.