Onderzoeker fietst Tour de France: paar duizend kilometer in drie weken

En zo stapt Kiemeney vrijdag op de fiets in Brussel. De eerste etappe is ongeveer 200 kilometer lang. Hoewel het een loodzware tocht wordt, is Kiemeney vastbesloten om zich van zijn beste kant te laten zien. 'Ik ben er als onderzoeker hartstikke goed in om geld op te maken. Een gemiddeld project kost al snel een half miljoen en ik heb er nogal wat gehad.'

'Toen ik de vraag kreeg om voorzitter van het Radboud Oncologie Fonds te worden, vond ik dat ik me ook maar eens moest inzetten om middelen voor kankeronderzoek te werven in plaats van alleen maar te gebruiken', legt hij uit. 'Zeker na de actie van Maarten van der Weijden. Zwemmen langs elf Friese steden kan ik niet, maar een stukkie fietsen wel. Ik hoop dat mensen mijn actie van harte gaan steunen en dat we samen meer geld ophalen voor het kankeronderzoek.'

'Zwaarste Tour in decennia'

Waar het uitrijden van de Ronde van Frankrijk voor menig prof al een behoorlijk opgave is, vreest Kiemeney vooral de bergen. 'Ik ben niet zo'n berggeit. En dan schijnt het ook nog de zwaarste Tour de France te zijn in decennia', aldus Kiemeney. 'Een echte klimmer ben ik niet, maar ik vind het wel leuk, dus we gaan ervoor.'

De onderzoeker hoopt in totaal 50.000 euro op te halen. 'En dat is niet voor mijn eigen onderzoeken. Dit geld gaat echt naar de projecten van collega's', benadrukt de inmiddels geoefende amateurwielrenner. De afgelopen maanden trainde hij al in de bergen en maakte hij duizenden kilometers om optimaal aan de start te staan in Brussel. Over support heeft hij vooralsnog niet te klagen. Collega's zijn bovendien van plan hem ook af en toe in Frankrijk te gaan steunen. 'En mensen kunnen me altijd sponsoren en me via mijn site in de gaten houden, natuurlijk.'