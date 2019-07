Swim to Fight Cancer gaat voor de drie ton

Op het Goede Doelen Toernooi van City Beach in Doetinchem heeft de organisatie van Swim to Fight Cancer de plannen voor volgend jaar bekendgemaakt. Op 13 september 2020 vindt de zwemtocht plaats bij Braamt, met een streefbedrag van bijna 300.000 euro.

'Afgelopen jaar hebben we dik 140.000 euro opgehaald. Een verdubbeling zou fantastisch zijn. Ik weet helemaal niet of dat reëel is, maar laten we kijken of het lukt', vertelt organisator Margot Verhagen van Swim to Fight Cancer 0314.

Ook op City Beach werd er met het inschrijfgeld en een bijdrage van de organisatie een relatief klein bedrag opgehaald voor de bestrijding van kanker. 'Wij verdubbelen het inschrijfbedrag van 25 euro. Dat geven we dan aan het goede doel', zo geeft City Beach-organisator Jeroen van Ree aan.

Naast een negental Swim to Fight Cancer-teams, deden er op het Goede Doelen Toernooi deelnemers mee die geld ophaalden voor de bestrijding van ziekten, maar ook voor het organiseren van buurtfeestjes. Het volleyballen ging de zwemmers van Swim to Fight Cancer prima af. 'Het gaat fantastisch samen. Dit was ook echt een aftrap voor de organisatie om weer te gaan beginnen', besluit Verhagen.