Voorwaardelijke geldboete voor 'appende' fietsster die vrouw doodreed

De 25-jarige Arnhemse fietsster die in juni 2017 met fatale gevolgen tegen een 83-jarige vrouw in Velp aanreed, heeft maandag een voorwaardelijke boete van 500 euro gekregen van het gerechtshof. De fietsende vrouw zag de vrouw met rollator niet omdat zij met haar telefoon in de weer was. De 83-jarige overleed twee dagen na het ongeluk aan haar verwondingen.

De voorwaardelijke boete is een lagere straf dan de rechtbank eerder oplegde. In eerste instantie was er sprake van 150 uur taakstraf. In het hoger beroep bij het gerechtshof vroeg het Openbaar Ministerie wederom om een taakstraf.

Het hof kiest dus voor een voorwaardelijke boete. 'We kijken naar het leed dat is aangedaan, maar ook naar de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Zij is nog niet eerder in aanraking geweest met politie en justitie en heeft ook een posttraumatische stressstoornis opgelopen na dit ongeval', aldus het gerechtshof.

Mobiel op de fiets verboden

Sinds maandag is een verbod het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets van kracht. Overtreden riskeren 95 euro boete. Het vasthouden van andere elektronische apparaten zoals tablets, muziekspelers en camera’s is nu ook niet langer toegestaan.

