VIDEO | Hup Oranjeleeuwinnen! Maar op sommige plekken wappert de Zweedse vlag

Maggie Wasting (45) groeide op niet ver van Stockholm en als kind voetbalde ze al. 'Voetbal is heel belangrijk voor Zweedse meisjes en vrouwen', zegt de inwoonster van Velp.

Inmiddels woont ze langer in Nederland dan dat ze in haar vaderland tegen een bal heeft kunnen schoppen. 'Mijn hele familie woont in Zweden en we zijn er vaak. Zweden is best dichtbij', zegt de vrouw die in Nijmegen voor de klas staat.

Via een uitwisselingsprogramma kwam ze als jonge Zweedse in Nederland terecht. In Den Haag leerde Wasting haar man kennen. Damesvoetbal was in Nederland bepaald niet vanzelfsprekend toen ze zich aan het oriënteren was op een club. 'Zoek jij een damesvoetbalteam?, vroegen de mensen verbaasd aan mij. Terwijl dat in Zweden de normaalste zaak van de wereld was.'

'Ik heb twee nationaliteiten maar mijn hart is Zweeds'

Haar man en Wasting hebben twee jongens van 16. De tweeling is tweetalig opgevoed. 'Ze waren tijdens het WK steeds voor Nederland én Zweden', weet Wasting. Maar zodra straks in Lyon het eerste fluitsignaal klinkt staat Maggie er alleen voor. 'Ik heb twee nationaliteiten, maar mijn hart is Zweeds.'

De hele wedstrijd zien lukt de lerares in het basisonderwijs helaas niet. Wasting: 'Ik sta in Nijmegen voor de klas en we hebben vanavond onze gala-avond van groep 8. Dat wordt daarna kijken met de collega's.'

Hardloopster Julia Samuelsson (20) is de vriendin van de twee jaar oudere middellangeafstandsloper Mike Foppen uit Nijmegen. Momenteel verblijft ze bij haar ouders en broertje in het Zuid-Zweedse Kalmar. Dit weekend doet ze, tot haar eigen opluchting, mee aan het EK onder 23 in haar eigen land.

Julia Samuelsson en Mike Foppen. Foto: Omroep Gelderland

'Ik heb me voor het EK op het laatste moment gekwalificeerd. Dat was tijdens de Next Generation in Nijmegen. Ik moest veel sneller lopen dan mijn persoonlijk record. En dat is gelukt', zegt ze vanuit Kalmar.

Samuelsson is steeplechasespecialiste, maar was vorig jaar en begin dit jaar lang uit de roulatie door een blessure. 'Problemen met mijn voet', zegt ze. 'Ik kreeg daar in maart nog een corticosteroïdeninjectie voor.'

Ze is dolblij dat ze dit weekend in haar eigen land op het EK onder 23 mag starten. Kansrijk acht ze zichzelf niet, dat ze meedoet voelt als een overwinning. Maar vanavond is het Heja Sverige! en kijkt ze in Kalmar naar de wedstrijd. 'Ik ben eigenlijk meer van het zelf sporten, kijken is niet mijn ding. Ik weet niet eens wie de recordhouders bij de atletiekonderdelen zijn. Dat is meer iets voor Mike.'

Moeder Samuelsson is bloedfanatiek

De grootste voetbalfan in het gezin is haar moeder, zegt de atlete. 'Mijn broertje houdt ook van voetbal, maar vooral door mannen. Vrouwenvoetbal boeit hem niet zoveel.'

Nee, dan moeder Samuelsson. 'Die is fanatiek, joh! We zaten laatst in de trein en mijn moeder keek op haar mobieltje naar een WK-wedstrijd van de Zweedse vrouwen. Ze werd helemaal gek, schreeuwen en roepen en zo. De hele trein dacht: 'Wat is die aan het doen?!''

De hardloopster zoekt met haar vriend een geschikte woonruimte dicht bij de atletiekbaan in Nijmegen. De komende dagen zijn ze 1600 kilometer van elkaar verwijderd. Foppen verblijft in het Zwitserse Sankt Moritz op hoogtestage en bereidt zich voor op de Universiade in Napels. 'We zijn voor het eerst heel lang niet samen, zegt de Nijmegenaar aan de telefoon in zijn tijdelijke Zwitserse appartementje. 'Ik denk dat we elkaar pas in augustus weer zien.'

Dan opeens: 'Weet je wat zo grappig is? Het is hier hartstikke duur en daarom deel ik deze ruimte met een andere hardloper: Simon Sundström. Een Zweed. Wij kijken vanavond samen. Dat wordt nog leuk. En ik moet ook nog heen en weer appen met Julia vanavond.'

