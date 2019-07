Bewoners Paasbergflat hoeven nog even niet weg

In de Paasbergflat vangt de Stichting OnderDak ex-gedetineerden en psychiatrische patiënten op. De gemeente Arnhem bepaalde vorige maand dat die huisvesting in strijd is met het bestemmingsplan.

OnderDak was van plan zo'n veertig cliënten in die flat te huisvesten.

Geen actie

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem laat nu weten dat de gemeente niet gaat handhaven omdat OnderDak in bezwaar is gegaan tegen het handhavingsbesluit. De stichting gaat ook een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen. Dat kort geding dient volgende week dinsdag 9 juni.

Ministerie

Het kabinet laat na Kamervragen weten de zorgen van omwonenden te begrijpen. Duidelijkheid is belangrijk voor het gevoel van veiligheid, vindt het ministerie. Het contact tussen de gemeente Arnhem en Stichting OnderDak is volgens de minister in dit geval niet goed verlopen. Om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders voortaan actief in contact treden met de gemeente wil het ministerie dit in contracten vastleggen.

Boze buurtbewoners boden begin juni een petitie aan burgemeester Marcouch aan tegen de opvang in de voormalige zorgflat.

