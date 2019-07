Wageningen heeft bezuinigingsstress na extra domper vanuit het Rijk

Een aantal politieke partijen in Wageningen wil een ander financieringssysteem voor overheidsgeld. Aanleiding is de tegenvallende Rijksbijdrage voor de komende jaren. Wageningen moet daardoor weer extra bezuinigen. Het is zuur voor de gemeente, want de bezuinigingsopgave was al groot, tot bijna 4 miljoen euro per jaar.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Al met al moet de gemeente jaarlijks rond de 5 miljoen euro bezuinigingen, stelt de wethouder Dennis Gudden. En dat is best veel op een begroting van zo'n 100 miljoen euro.

De extra bezuinigingsopgave is te wijten aan de zogenoemde meicirulaire. In dat financieringsplan staat hoeveel geld gemeenten de komende jaren van het Rijk krijgen. Wageningen krijgt fors minder. 'Het negatieve effect hiervan loopt op van 131.000 euro in 2019 tot 1.107.000 euro in 2023', staat in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

'Onzinnig stelsel'

In Nederland is het zo geregeld dat wanneer de landelijke overheid minder uitgeeft, gemeente ook minder geld krijgen. Dat pakt nu dus erg nadelig uit voor de Wageningen.

De lokale PvdA wil dan ook zo snel mogelijk een einde maken aan die financieringskoppeling. 'Het is een onzinnig stelsel', zei fractievoorzitter Mathilde Maijer tijdens het debat dinsdagavond. Het is volgens haar te vergelijken met de uitspraak: 'Als ik geen kleding meer koop, krijgen mijn kinderen minder zakgeld.'

Roep om extra geld

Ook andere partijen roepen om meer geld, maar zijn bang dat ze alleen in Den Haag niet gehoord worden. Daarom stelt GroenLinks voor de krachten te bundelen en samen met de provincie en andere Gelderse gemeenten een oproep te doen voor meer geld van het Rijk.

Extra geld is voornamelijk nodig voor het hete hangijzer zorg en ondersteuning (sociaal domein). De kosten daarvoor zijn veel hoger dan de vergoeding die het Rijk geeft. 'We hebben het gevoel dat de verbinding tussen Wageningen en het Rijk zoek is', zegt Melissa van der Lingen van Connect Wageningen.

De gemeenteraad debatteert over twee weken hoe en waarop er bezuinigd gaat worden. Er ligt al een voorstel van het gemeentebestuur. Maar die plannen leveren waarschijnlijk een te kleine besparing op. De schatting loopt van 3,2 tot 5,2 miljoen euro. Er moeten dus extra maatregelen genomen worden om een structurele bezuiniging van 5 miljoen euro met zekerheid te kunnen realiseren.

De invulling van de bezuinigingsplannen voor Wageningen zijn nu nog verre van concreet. Dat is enigszins zorgelijk, want na dit najaar moet er al een sluitend plan liggen.

Lees ook: Wageningen in de knoop met miljoenentekort, bezuiniging sociaal domein lijkt onvermijdelijk

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier