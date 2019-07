Grooming is meer dan borstelen en vlechtjes in de manen leggen

Stal van der Schans heeft 3 ruiters en 3 grooms en nog 3 meiden die helpen – zeg maar een soort stalhulpen. Ze hebben zo'n 12 vaste paarden onder hun hoede. Melanie heeft na de havo de opleiding paardenhouder aan het Groenhorstcollege gedaan. ‘Maar daar leer je eigenlijk meer de basis. Het grooming leer toch vooral in de praktijk.

Tekst gaat verder na de video:

Geen gefrustreerd paardenmeisje

De opleiding heeft haar wel deze werkplek bij Van der Schans bezorgd, want toen ze na haar stage bleef hangen was ze aanvankelijk daar als stalknecht. Tot een van de vaste grooms wegging en zij gevraagd werd die taak over te nemen. Ze vindt het fantastisch werk. ‘Ik mag hier ook veel rijden. Dan leer je een paard toch nog beter kennen – op een andere manier.’ Maar ze is geen gefrustreerd paardenmeisje dat eigenlijk liever zelf op de rug van het paard had gezeten. ‘Nee hoor, haha. Ik rijd wel, maar zo goed ben ik gewoon niet.’

Gezonde competitie

Melanie verzorgt verschillende paarden op de stal, maar ze heeft toch ook wel een favoriet: For the moment. Die kent ze al 4 jaar en dus door en door. ‘Dat is ook belangrijk, want je bent er ook om de paarden goed in de gaten te houden. Als je een paard goed kent en het zit niet goed in z’n vel, merk je dat al snel. Aan de blik in z’n ogen of de glans in z’n vacht. Of ik zie dat ie een wondje heeft of een dikker been. Soms weet je niet goed wat er precies aan de hand is. Maar dan overleg je met de ruiters en de andere grooms. We zijn echt een hecht team. En dan moet dat paard soms een wormenkuur of de arts moet komen of zelfs een tandarts. Het kan ook zijn dat een paard ander voedsel moet krijgen omdat het niet goed eet. Dat moet je allemaal in de gaten houden.’

Grote toekomstplannen heeft Melanie nog niet. Ze is nog maar 25 en ze voelt zich heel erg op haar plek bij Van der Schans. ‘Ik ga ook al mee op wedstrijden naar het buitenland. Italië, Zwitserland en Oostenrijk.’ Of er concurrentie is? ‘Ja, tuurlijk. Maar wel op een leuke manier. Het is natuurlijk leuk als jouw ruiter dan toch wint. Maar het is gewoon; gezonde competitie. Dat moet ook wel in deze sport. Het gaat wel ergens om.’