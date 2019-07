Nieuw afvalsysteem Rivierenland 'echt een hele operatie'

door Esther Hendriks

'Een hele klus', noemt directeur Erik de Vries van Avri, het bedrijf dat afval ophaalt in het gebied, de installatie van het nieuwe systeem. De aanloop naar het nieuwe afvalscheidingssysteem verliep niet geheel vlekkeloos. De afgelopen weken moesten de laatste containers nog snel worden geplaatst. Ook op plekken waar ze eigenlijk niet zouden komen te staan. De Vries: 'We hebben iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd over waar de containers staan.'

Het plaatsen van de afvalbakken is een maatregel om het afval beter te scheiden. Avri haalt de rotzooi niet langer op, inwoners moeten het zelf naar de containers brengen en betalen per zak. Het plastic haalt de Avri op sommige plekken nog wel op. Op andere plekken brengen de mensen het zelf weg.

Onrust bij inwoners

Daarnaast mogen ook blikjes vanaf nu bij het glas. De veranderingen veroorzaakten onrust bij inwoners. Erik de Vries, directeur van Avri: 'Je krijgt als overheidsinstantie al snel kritiek, dat hoort erbij. Verandering is altijd lastig en zeker als iets dan niet of anders werkt. Het is ook voor ons een grote verandering.'

Dat het goed is om te scheiden en zo min mogelijk restafval over te houden, daar zijn de meeste inwoners het wel over eens. Maar over de manier waarop dat nu gaat gebeuren is nog weerstand. Inwoner Kees Nijburg: 'Ik denk dat de Avri verkeert communiceert. Opeens staan er containers op plekken terwijl is afgesproken dat ze daar niet zouden komen te staan.'

Wat vinden inwoners van het nieuwe afvalscheidingssysteem? Bekijk de video hieronder



Restafval dumpen?

De komende weken moet blijken of het nieuwe systeem bijdraagt aan een betere afvalscheiding en minder restafval. Inwoner Caroline van Steenens heeft haar twijfels. 'Ik loop langs de Waal om te jutten, en wat we daar vinden... En daar komen nu de vuilniszaken met huisvuil ook bij. Die vinden wij soms nu al.' Van Steenens doelt op 'ontwijkers' die hun restafval dumpen zodat zij er niet voor hoeven te betalen.

Kinderziektes

Directeur De Vries verwacht dat de aankomende weken duidelijk te krijgen welke verbeteringen nodig zijn. 'Een container die niet goed werkt door bijvoorbeeld een software-foutje, of containers waar de pas niet goed is gekoppeld. Mensen kunnen ons dan appen of bellen.'

De afgelopen weken werd de Avri al platgebeld door mensen met vragen over het nieuwe systeem. De instantie kreeg 12.000 telefoontjes.

Volle containers

Veel inwoners hebben nog op het laatste moment gebruik gemaakt van het gratis storten van hun restafval in de nieuwe ondergrondse containers. In stedelijke gebieden leidde dit tot volle containers. Dat meldt een woordvoerder van Avri desgevraagd.

Volgens de woordvoerder is Avri in het weekend en vandaag druk geweest met het legen van de containers en verwijderen van bijgeplaatst vuil. Aan de Hilversumstraat in Tiel hoopte zich een heleboel vuil op rond de volle container. Deze werd vervolgens zondag even voor middernacht in brand gestoken. De container is gehavend en zat vol water door het bluswerk van de brandweer. Avri heeft hem maandag aan het begin van de middag weer in gebruik gesteld.

Vanaf deze week gaan de meeste inwoners van Rivierenland de ondergrondse containers voor restafval gebruiken. Daarvoor betalen zij 1 euro per inworp van een zakje van 30 liter.