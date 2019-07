Dennis springt om zijn paarden naar een hoger niveau te brengen

'We' is in dit geval Stal van den Brink van zijn ouders. Dennis is er zo ongeveer in het zadel geboren. Hij en zijn zus zaten vanaf het moment dat ze konden lopen al op de rug van een paard. Of eigenlijk van een shetlandpony. ‘En dat werden steeds grotere pony’s tot we op echte paarden konden.’

Broer-zus competitie

Toch is hij ook een tijdje gestopt met de paardensport. ‘Tussen m’n 11e en m’n 13e had ik er even geen zin meer in. Al m’n vrienden gingen andere dingen doen na school en ik was altijd alleen met die paarden bezig. Ik wilde toen met m’n vrienden op pad. Daar kreeg ik ook de ruimte voor van m’n ouders, maar ik geloof dat ze wel hoopten dat ik weer terug zou gaan naar de paardensport.’ En dat gebeurde: Toen hij veertien was, zag hij dat zijn zus prijzen binnensleepte met paardrijden en werd zijn competitiegevoel aangewakkerd. ‘Ik was groter geworden en kon inmiddels de pony inruilen voor paarden. Dat is toch een ander gevoel. En dat mijn zus steeds beter werd en bekers binnensleepte, zorgde ervoor dat ik ook beter wilde worden.’

En dat gaat op het moment heel goed. Hij rijdt nu sinds kort ook 3 sterren concoursen; dat sterrensysteem geeft aan wat het niveau van de ruiters is en hoeveel prijzengeld er te verdelen is en dus waar de beste ruiters/paarden komen. Met zijn deelname aan Outdoor Gelderland gaat hij pas voor de tweede keer in zijn carrière een drie sterren concours doen. ‘De eerste keer was begin van de zomer vorig jaar en dat viel eerlijk gezegd niet mee. Daarna heb ik weer twee twee sterren concoursen gedaan en toen merkte ik toch dat mijn paard en ik door dat drie sterren concours te doen, veel geleerd hadden.’

Het paard verder brengen

Want het draait dus om de paarden. Hij heeft er nu drie waar hij veel mee rijdt. El Greco is stiekem favoriet. ‘Die is nu 10 en gaat echt heel goed. We hebben ‘m op 8-jarige leeftijd gekregen dus dan krijg je wel een klik met zo’n paard.’ Toch zijn de dieren dus bedoeld om op termijn te verkopen. Vindt hij dat niet moeilijk? ‘Mijn beloning is ook dat zo’n paard het goed doet. Dat ik die verder heb kunnen helpen en dat het dan een nog betere ruiter op z’n rug krijgt die ‘m nog verder brengt. Daar doe ik het voor. En als we die paarden dan verkopen dan hoop ik dat we weer 2 of 3 nieuwe jonge paarden hebben en ja, dan begin je soms weer van voren af aan, maar ik geniet ervan als het lukt om een paard verder te brengen.’

Wat hij zelf nog als doel heeft in de springsport? ‘Ik heb in het Rabo-talenten team gezeten. En meegedaan aan de Europese kampioenschappen. Ik ben 25. In de paardensport kan je tot je 70e doorgaan. Dus ik heb nog veel voor de boeg. En wat ik zeg: het gaat me om de paarden. Niet om mezelf.’