Succesparken nieuwe shirtsponsor van Vitesse

Succesparken bezit negen vakantieparken in Nederland en Duitsland. Vitesse, dat een driejarig contract overeen is gekomen met het bedrijf, is blij met de samenwerking.

'We hebben gesproken over onze doelen en ambities en merken dat deze perfect bij elkaar aansluiten', zegt commercieel-directeur Olivier Smit. 'De samenwerking gaat daarom dan ook verder dan alleen sponsoring. We willen met Succesparken bijvoorbeeld ook meerwaarde kunnen bieden richting onze supporters. Nadat we eerder al met OSONYQ een nieuwe partner konden presenteren, draagt de samenwerking met Succesparken aanzienlijk bij aan de continuïteit van onze club.'

Ook Succesparken is trots op de samenwerking. 'Samen willen we bouwen aan de toekomst en een belangrijke rol spelen voor de supporters van onze prachtige club. We hebben een sterke regionale functie en willen verbonden zijn met de bewoners van deze regio. Dat kan bij Vitesse. Daarnaast is het een club met Europese ambities. Succesparken is internationaal gevestigd dus dat sluit naadloos aan op de Europese ambities die Vitesse heeft', aldus pr-manager Giez Bergervoet.