Tot middernacht geen water uit de kraan in Twello en omgeving

In Twello en omgeving komt zondagavond sinds iets na 21.00 uur geen water uit de kraan. Ook in Wilp, Terwolde, Voorst en Bussloo en Teuge zitten bewoners zonder water. In totaal gaat het om 10.000 huishoudens. De storing moet uiterlijk rond middernacht zijn verholpen.

Bewoners mopperden aan het begin van de storing dat waterbedrijf Vitens onbereikbaar was. De website waterstoring.nl maakte even later wel melding van een storing in die omgeving.

Een woordvoerster van Vitens laat weten op de hoogte te zijn van de problemen. 'Er is een technische probleem in onze pomp- en zuiveringsinstallatie in Twello. We zijn ermee bezig en verwachten dat mensen rond 23.30 uur weer water hebben. Rond middernacht moet alles weer normaal zijn.'

Een storing die 10.000 huishoudens treft komt volgens Vitens niet vaak voor.