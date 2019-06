Hardloopster Van Hunenstijn loopt limiet voor WK én Spelen

Marije van Hunenstijn heeft op de 100 meter onder de limiet gelopen voor de WK atletiek dit najaar in Doha en de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar. Ze snelde bij wedstrijden in het Zwitserse La Chauds-de-Fonds naar een dik persoonlijk record van 11,13 seconden.

Daarmee bleef de Apeldoornse (24) onder de eis van zowel de WK in Doha (11,24) als de Spelen in Tokio (11,15).

Van Hunenstijn maakte deel uit van de Nederlandse estafetteploeg die vorig jaar zilver veroverde op de 4 x 100 meter bij de EK in Berlijn. De atlete zit normaal gesproken ook in het team dat op dit onderdeel uitkomt in Doha.

Ze was in Zwitserland al rap in de series met 11,26. In de finale zette ze nog een tandje bij, wel geholpen door meewind. De 1,9 meter per seconde was echter niet te veel en daarmee was haar tijd van 11,13 erkend. Van Hunenstijn eindigde er als vijfde mee.

De Zuid-Afrikaanse Tebogo Mamatu won de 100 meter in 11,04.