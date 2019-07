'Waterfabriek' Wilp scheidt poep en plas

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent dat alle stoffen die uit ons rioolwater kunnen worden gefilterd, weer worden hergebruikt. Een grote stap in die richting is de bouw van een waterfabriek in Wilp. De techniek wordt getest in Terwolde.

door Madelien Jansen

Al het water dat wij onder meer door ons doucheputje, het toilet en de gootsteen spoelen komt terecht bij een rioolwaterzuivering. Hier wordt het gezuiverd, waarna het in beken en rivieren beland. Nieuw aan de geplande waterfabriek in Wilp is dat het water dat uiteindelijk de natuur instroomt schoner is, omdat met nieuwe technieken meer medicijnresten en kleine plasticdeeltjes worden verwijderd.

Frans Visser, beleidsadviseur bij waterschap Vallei en Veluwe, legt uit hoe het werkt. 'We hebben eigenlijk een heel fijn zeefje ontwikkeld dat deze stoffen tegenhoudt. Een belangrijke ontwikkeling, want doordat we met z'n allen steeds meer medicijnen gebruiken komen er ook steeds vaker resten van geneesmiddelen in ons riool. Een deel daarvan komt vervolgens weer terecht in de natuur.'

Vissen en andere organismen hebben last van deze verontreiniging. Zo kunnen chemische stoffen uit bijvoorbeeld anticonceptiepillen ervoor zorgen dat mannelijke vissen ook vrouwelijke kenmerken krijgen. Met de nieuwe manier van zuiveren in de waterfabriek kan het waterschap dit soort situaties straks grotendeels voorkomen.

Rioolwater recyclen

Naast het produceren van schoon water worden in de fabriek straks ook grondstoffen uit ons rioolwater ontrokken. 'Vroeger werden ons afvalwater en onze poep en plas al gebruikt als mest. Die stoffen gaan we nu ook weer terugwinnen met deze installatie.' De bedoeling is dat bedrijven de poep en plas dan opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld fosfaat uit urine en ontlasting als groene meststof voor de landbouw, en cellulose uit gebruikt WC-papier voor het maken van asfalt.

In dit filmpje zie je hoe de waterfabriek werkt. Tekst gaat verder onder de video.

In een speciale hal staan alle technische onderdelen voor de testperiode nu in het klein opgesteld. Deze technieken hebben zichzelf afzonderlijk al bewezen, maar de combinatie ervan is volgens Visser uniek. 'De test in Terwolde is bedoeld om de kinderziektes eruit halen en met de resultaten het definitieve ontwerp van de waterfabriek te maken.'

'Waterzuivering van de toekomst'

Volgens heemraad Bert van Vreeswijk is de waterfabriek een uniek concept. 'Dit draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.' Op termijn moet de 'waterzuivering van de toekomst' een deel van de huidige rioolwaterzuivering in Terwolde vervangen. En als alles in 2022 werkt, moet het gezuiverde water straks de Twellose beek van water gaan voorzien, zodat deze beek weer voldoende water van goede kwaliteit bevat.

In 2021 moet de schop in de grond gaan voor de Waterfabriek in Wilp. Een jaar later wil het waterschap de fabriek in gebruik nemen.

Zie ook: Afvalverwerker Attero in Wilp krijgt waterfabriek