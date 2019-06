Rammstein komt niet naar Arnhem, SP woedend

Geen Rammstein in Arnhem. De SP is woedend. Foto: ANP

Rammstein treedt volgend jaar op in het Goffertpark in Nijmegen, maar dat had in Arnhem kunnen zijn. Het Arnhemse gemeentebestuur gaf de Duitse metalband geen vergunning. De SP in de gemeenteraad van Arnhem is woedend.

Oud-wethouder namens de SP en muziekliefhebber Gerrie Elfrink trekt aan de bel na een artikel in de Gelderlander. Daarin zegt directeur Herald van de Bunt dat hij twee dagen zijn stadion GelreDome vol had kunnen hebben als hij niet naar de gemeente was gegaan.

In plaats daarvan ging Van de Bunt naar het college van burgemeester en wethouders. Maanden had hij onderhandeld met het uitvoerende organisatiebureau om Rammstein binnen te halen.

Het college zei 'nee' uit angst voor geluidsoverlast.

Alle hotels en kroegen vol en dat voor 0 euro subsidie Gerrie Elfrink (SP Arnhem)

Elfrink kan er met zijn verstand niet bij. Op Facebook zegt hij: '100.000 bezoekers in je stad, een van de gaafste live-acts ter wereld, alle hotels en kroegen vol en dat voor 0 euro subsidie.'

De SP-voorman suggereert dat de wethouders de evenementvergunning op basis van emotie hebben geweigerd. 'Omdat zij op dat moment toevallig net Koningsdag niet goed in de hand hadden weten te houden? Dat is toch geen argumentatie? De SP wil opheldering hierover! Wat is dat voor een besluitvorming? Waarom heeft de gemeenteraad en de stad niet de kans gekregen zich hier over uit te spreken?'

'Weet het stadsbestuur eigenlijk wel dat Rammstein een wereldberoemde metalband is', gaat Elfrink nog een stapje verder. 'Alle hotels, restaurants en kroegen in de stad hadden dagenlang vol gezeten. Bij het GelreDome is maandenlang keihard gewerkt om Rammstein naar Arnhem te halen. Door een ondoordachte pennenstreek van het college is dit allemaal voor niets geweest.'

