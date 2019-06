Hitte drijft patiënten naar Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft dezer dagen meer patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) gehad vanwege de hitte. Dat zegt woordvoerder Saskia Steenbergen. Op de huisartsenpost in Arnhem-Zuid was het zaterdag rustig.

Hoewel de SEH in Doetinchem geen aantallen heeft bijgehouden, is het drukker. Steenbergen: 'Vooral met mensen die problemen hebben met hun vochthuishouding. Ze klagen over diarree en spugen. Het gaat om mensen die sneller ziek zijn of al wat langer ziek zijn. En extra drinken lukt oudere mensen vaak niet.'

Het is heet dezer dagen in de Achterhoek. Het KNMI-meetstation in Hupsel bij Eibergen gaf zaterdag even 33,3 graden aan en was korte tijd de heetste plek van het land.

Huisarts: het viel erg mee

Huisarts Hugo Hardeman in Herveld had zaterdag dienst op de huisartsenpost in Arnhem-Zuid. 'Ik vond het erg meevallen', zegt Hardeman. 'Ik heb één patiënt gezien die last van de warmte had.' Met een knipoog: 'Voetbalwedstrijden op tv helpen ook tegen de drukte.' Het Nederlands dameselftal speelde zaterdagmiddag in de kwartfinale op het WK tegen Italië. De wedstrijd was rechtstreeks op televisie te zien.

Tips van de ANBO

Ouderenbond ANBO adviseert op zijn website dunne kleding te dragen en in de schaduw te blijven, lichamelijke inspanning tussen 12.00 en 16.00 uur te beperken en vooral de koelere ochtenden en avond te benutten om te wandelen.

De temperatuur in huis is vaak moeilijk te reguleren. Daarover zegt de ANBO: 'Gebruik tijdig zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.'