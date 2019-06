Bilal Ould-Chikh op proef bij Vitesse

De 21-jarige Ould-Chikh speelde in de jeugdopleidingen van Feyenoord, RBC Roosendaal en Willem II. In 2012 stapte hij over naar de jeugd van FC Twente. Twee jaar later maakte hij zijn debuut in de Eredivisie. Hij speelde zestien wedstrijden voor de Tukkers, waarin hij één keer scoorde.

Ould-Chikh maakte daarna een transfer naar de Portugeese topclub Benfica. Een succes werd dat niet, hij speelde nooit in het eerste. FC Utrecht bood hem een uitweg en haalde de aanvaller weer naar Nederland. Maar ook in Utrecht speelde hij maar weinig in de hoofdmacht.

De vleugelaanvaller kan zich komende tijd bij Vitesse bewijzen.