Auto slaat over de kop bij ernstig ongeval op A18

Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de A18 bij Didam. De bestuurder kwam in botsing met een ander voertuig en sloeg over de kop.

Het ongeval gebeurde rond 23.40 uur in de richting van knooppunt Oud-Dijk. Twee voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Van de auto's sloeg één over de kop en kwam in de berm tot stilstand. De andere automobilist kon zijn voertuig verderop in de berm parkeren.

Bekneld

De bestuurder van de over de kop geslagen auto raakte bekneld. Brandweerlieden moesten hem uit zijn benarde positie bevrijden. Hij is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Vanwege het ongeluk was de rechterrijstrook tot diep in de nacht afgesloten.