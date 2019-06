Politie zocht urenlang naar identiteit bewusteloze hardloopster in Wageningen

De politie is zaterdag via social media intensief op zoek geweest naar de identiteit van een hardloopster die zaterdagochtend bewusteloos werd gevonden op de Zoomweg in Wageningen. Een voorbijganger trof de vrouw aan. Pas in de loop van de avond achterhaalde de politie haar identiteit.

De vrouw lag buiten kennis op straat. Ze had geen identiteitsbewijs bij zich, aldus de politie. De vrouw werd per ambulance naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem vervoerd.

Daar was ze nog steeds niet aanspreekbaar. Omdat niemand een idee had over haar identiteit, besloot de politie een oproep te doen via sociale media. In de loop van de avond slaagde de politie erin contact te leggen met familie van de vrouw. Dat lukte uiteindelijk aan de hand van het horloge dat de vrouw droeg, aldus een politiewoordvoerster.

Over de gezondheidstoestand van de vrouw doet de politie verder geen mededelingen. Een woordvoerster bedankt het publiek voor het vele delen van de oproep op Facebook.