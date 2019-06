Politie: 'Wie is bewusteloze hardloopster in Wageningen?'

De politie is zaterdag via social media met spoed op zoek naar de identiteit van een 20 tot 25-jarige hardloopster die zaterdagochtend bewusteloos werd gevonden op de Zoomweg in Wageningen. Een voorbijganger trof de vrouw aan. Zij ligt inmiddels in het ziekenhuis en is nog niet bij kennis.

De vrouw lag op straat en had medische hulp nodig. Ze had geen identiteitsbewijs bij zich, aldus de politie. De vrouw, die mogelijk onwel werd tijdens het hardlopen, is per ambulance naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem vervoerd. Ze is niet aanspreekbaar.

De politie vraagt met spoed zich af wie de vrouw is en verspreidt daarom haar signalement:

• Jonge vrouw van 20 tot 25 jaar oud

• Blanke huidskleur, ongeveer 170cm lang

• Donker blond haar, gedragen in een staart

• Contactlens dragend

• Grote voortanden

De vrouw was gekleed in sportkleding:

• Blauwe sporttop

• Zwarte sportshort van Nike, maat XS

• Blauwe hardloopschoenen van Dutchy, maat 40

• Houten horloge van WoodWatch

• Huissleutel van WINKHAUS

• Zilverkleurige oorbellen, knopjes in pijlvorm

Mensen die menen de vrouw te herkennen, kunnen bellen met 0900-8844.