Raadslid Rob Mos uit Lokaal Belang Montferland gezet

Rob Mos is uit de fractie van Lokaal Belang Montferland gezet. Het vertrouwen in het Didamse raadslid is door de fractie opgezegd, nadat een meerderheid in de raad Mos afwees om voorzitter te worden van een nieuwe commissie.

'Wij betreuren dit besluit', zo laat fractievoorzitter Jan van Halteren in een verklaring weten. 'Met name de gebeurtenissen in de raadsvergaderingen van 13 juni en 27 juni en voorgeschiedenis liggen ten grondslag aan dit besluit', aldus van Halteren.



Tijdens deze vergaderingen werden de bezuinigingen op de Montferlandse voetbalclubs behandeld. Mos is bestuurslid bij SV Loil en voerde het woord tijdens dit punt. Burgemeester Peter de Baat had eerder expliciet gevraagd aan raadsleden die een band hebben met één van de voetbalclubs om niet het woord te voeren.

Onhoudbare situatie

Mos vindt het jammer dat het op deze manier is gelopen. 'Donderdagavond na de raadsvergadering werd duidelijk dat het een onhoudbare situatie zou worden', aldus Mos. 'Er bleek geen steun meer te zijn in de fractie."



Volgens Mos was het een weloverwogen keuze om het woord te voeren in het debat over de bezuinigingen op de voetbalclubs. 'Ik heb nooit de intentie gehad om persoonlijke belangen voorop te stellen, maar spreek voor alle clubs in de gemeente.'

Mos geeft zetel niet terug

Dat Mos uit de fractie van Lokaal Belang is gezet, werd hem telefonisch mede gedeeld door fractievoorzitter Jan van Halteren. De raadsleden van Lokaal Belang Montferland hebben Mos verzocht om zijn zetel beschikbaar te stellen aan de partij.



'Dat ga ik zeker niet doen. Veel mensen hebben destijds persoonlijk op mij gestemd', aldus Mos. Hoe hij zijn rol nu verder gaat invullen weet hij nog niet. 'Ik heb in ieder geval veel reacties en steun gekregen van andere raadsleden.'

