Achttien uur in de trein, Jelmer en Wietse gaan voor de titel Kilometer Kampioen

Jelmer en Wietse Kuiper uit Malden doen zaterdag een gooi naar de titel Kilometer Kampioen. Het gezin van de broertjes gaat niet samen, maar verdeeld in drie teams. Ze gaan proberen zoveel mogelijk kilometers maken per trein.

'Eigenlijk is het heel makkelijk, je moet zoveel mogelijk kilometers maken in een trein binnen achttien uur', vertelt Jelmer. Maar aan de wedstrijd zitten ook regels: 'Je mag geen dubbele kilometers maken, dus we hebben echt een route uitgezocht.'

Jelmer gaat met zijn zus Suzanne, maar zijn broertje gaat met opa op pad. 'Wij gaan via Hengelo, Zutphen, Winterswijk en Arnhem. Maar ik denk niet dat het de beste route is', zegt de 9-jarige Wietse terughoudend. 'Ik heb er wel heel veel zin in, we hebben krentenbollen en snoep voor onderweg.'

De vader van het gezin gaat alleen. 'Hij wilde alleen voor de winst', zegt Jelmer.

Opa is de aanstichter

De opa van Jelmer en Wietse, Paul Kuiper, is de aanstichter van het virus.'In 2015 heb ik de rit alleen gedaan, in 2017 is Jelmer mee geweest en nu wilde Wietse de jongste zijn', vertelt opa met veel enthousiasme. 'Het wordt een feestelijke dag.'

Ongeveer 150 mensen doen mee aan de wedstrijd van Treinreiziger.nl. Het record staat op een kleine 2.000 kilometer.