Een witte anjer op veteranendag in Herwijnen

Het is zaterdag de Nederlandse Veteranendag. Ook in verschillende Gelderse gemeenten worden veteranen van diverse militaire conflicten in het zonnetje gezet. In de nieuw gevormde gemeente West Betuwe is dat in het Geofort in Herwijnen.

De veteranen krijgen bij aankomst een witte anjer uitgereikt. De anjer is een traditie bij Veteranendag als teken van waardering. Ook droeg Prins Bernhard altijd een witte anjer. Veteranendag is altijd op de laatste zaterdag van juni. Die dag is gekozen omdat de eerste verjaardag na de capitulatie van Nederland in 1940 die van Prins Bernhard was op 29 juni. Die verjaardag werd door bezet Nederland aangegrepen om de onvrede over de Duitse overheersing te uiten.

Eerbetoon

De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle veteranen. Het is een nationaal evenement waar heel Nederland haar meer dan 111.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede. Deze dag is altijd op de laatste zaterdag van juni en zorgt voor meer maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Het geeft een gezicht aan alle mannen en vrouwen, jong en oud die veteraan zijn.

In Herwijnen kunnen de veteranen na een aantal toespraken het Geofort op eigen gelegenheid bezoeken. Ook is er voor een lunch gezorgd.