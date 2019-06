Hitte zet organisatie Paardenspektakel Beekbergen op scherp

Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat zowel mens als dier geen hinder ondervinden van de tropische temperaturen. Zo worden de wagens bewust gespannen in de schaduw en worden de paarden extra goed in de gaten gehouden.

'We zijn ook eerder begonnen, een zware hindernis is verwijderd en er zijn extra water- en koelplekken aangelegd voor de paarden', vertelt organisator Magda Coppoolse. 'Het evenement annuleren vonden we niet nodig, we werken met goed getrainde paarden die internationaal actief zijn. Ook op plekken waar het nog warmer kan zijn dan hier nu het geval is.'

Beluister hier het gesprek met de organisatie:

Vernieuwing

Het is de 32e editie van het evenement, dat in het teken staat van vernieuwing. De wedstrijd is eerder in het jaar en het terrein heeft een metamorfose ondergaan. De organisatie denkt dat het voor bezoekers zo nog aantrekkelijker geworden is, omdat alle activiteiten bij elkaar zijn gebracht.

Zie ook: Deze evenementen lijden onder de extreme hitte dit weekend