Wageningse scholier in nieuw bestuur LAKS

Lucas van de Vijver (17) uit Wageningen zit het komende schooljaar in het nieuwe bestuur van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het LAKS is vooral bekend van de klachten die scholieren hebben tijdens het eindexamen. Dat waren er dit jaar 154.000.

Wie aan LAKS denkt, denkt aan de eindexamens. 'Dat is het beeld dat de mensen van ons hebben en dat is ook begrijpelijk', zegt de jonge Wageninger. 'Rond de eindexamens komen we het vaakst in de pers. Maar we komen op voor alle scholieren in het land. Wij behartigen het hele jaar door hun belangen.'

Zo organiseert de 'scholierenbond' trainingen aan leerlingen in het middelbaar onderwijs om ze mondiger te maken. 'Leerlingen mogen best veel, hoor.' Lucas van de Vijver solliciteerde naar een bestuursfunctie en werd portefeuillehouder financiën: 'We krijgen subsidie van het ministerie van onderwijs.'

'Duizenden kinderen zitten thuis'

Verder gaat hij zich inzetten voor onder meer het vmbo en het passend onderwijs. Lucas: 'Enkele duizenden kinderen zitten om de een of andere reden thuis en gaan niet naar school. Het is belangrijk dat deze kinderen weten dat wij er ook voor hen zijn. Ze hebben het recht te worden betrokken bij wat over hen wordt gezegd.'

Lucas van de Vijver doet het nieuwe schooljaar zelf eindexamen. 'Ik ben me ervan bewust dat het een zwaar jaar wordt, waarbij veel op me afkomt. Als LAKS komen we heel veel bij elkaar. Maar het is goed te doen. In het vorige bestuur (LAKS-bestuurder ben je maar één jaar, red.) zaten vijf eindexamenkandidaten en die zijn allemaal geslaagd.'

De scholier aan het Marnix College in Ede houdt er rekening mee dat zijn studievoorkeur door zijn inzet voor het LAKS verandert. Ik wil na mijn vwo scheikunde studeren in Utrecht, maar ik sluit niet uit dat ik iets heel anders ga doen.'