Slot op deur van woning in Nunspeet waar harddrugs werd gedeald

Burgemeester Breunis van de Weerd heeft een woning in Nunspeet gesloten waar afgelopen tijd drugs is gedeald. Het huis aan de Treubstraat mag de komende zes maanden lang niet bewoond worden.

Aanleiding voor het besluit van de burgemeester is de aanhouding van een 34-jarige man. Hij werd donderdagavond aangehouden na een langdurig onderzoek naar handel in harddrugs in gemeente Nunspeet. De aangehouden verdachte wordt maandag voorgeleid.

Onveilige situaties

De burgemeester wil voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan in de buurt en sluit daarom de woning. 'De handel in drugs kan leiden tot openbare ordeverstoringen en overlast door personen in het criminele circuit, wat aantasting van het woon- en leefklimaat met zich meebrengt', stelt hij.

Eerder werden al enkele 'afnemers' van de bewoner aangehouden en verhoord. Ook is drugs bij deze afnemers aangetroffen en in beslag genomen. De aangehouden verdachte verbleef in de woning aan de Treubstraat. De politie heeft het pand donderdag doorzocht.

