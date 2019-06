ANWB: steeds meer zware files in Gelderland

De lengte en duur van de files, de zogenoemde filezwaarte, in Gelderland is fors toegenomen in het eerste half jaar van 2019. De ANWB stelt zaterdag dat de toename in Gelderland groter is dan in het westen.

Drie Gelderse wegen behoren over de eerste zes maanden van dit jaar tot de tien meest drukke wegen in de ochtendspits. Dat zijn de A1 bij Apeldoorn, de A50 bij Valburg en de A12 bij de Duitse grens. Die laatste is nieuw in de landelijke top 10.

Ook in de avondspits is het remmen geblazen in Gelderland. Dan staat het verkeer het vaakst vast op de A2 bij knooppunt Deil, de A1 bij Apeldoorn en de A12 bij Zevenaar. Deze filetoppers stonden al in de lijst.

Ook wat betreft N-wegen breidt de Gelderse filezwaarte uit met de N325 bij Nijmegen en de N233 bij Kesteren. De file bij Nijmegen heeft waarschijnlijk te maken met het werk aan de Waalbrug, dat dagelijks voor veel hinder zorgt.

Buiten de spits

Opvallend is volgens de ANWB dat er afgelopen maanden vooral een toename was in het aantal files buiten de spitsuren. Landelijk groeide dat aantal met 18 procent.

Alles files bij elkaar, dus buiten én tijdens de spitsuren, zijn landelijk 5 procent toegenomen.