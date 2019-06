Vechtpartijen bij Rijkerswoerdse Plassen

Meerdere politie-eenheden zijn vrijdagavond in opdracht van de gemeente naar recreatiegebied de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem gegaan, om een einde te maken aan vechtpartijen tussen rivaliserende jeugdbendes, die al enkele dagen gaande zijn.

Woensdag en donderdag was er al sprake van vechtpartijen tussen de groepen jongeren, waarbij slag- en steekwapens werden gebruikt. De politie achtte de kans groot dat zich vrijdagavond weer incidenten zouden voordoen, na signalen daarover op sociale media. Het zou gaan om tientallen jongeren; de politie vermoedt van bendes uit Arnhem-Zuid en Driel.

Agenten die deelnamen aan een grote politiecontrole op de snelweg A325 tussen Nijmegen en Arnhem staakten hun werkzaamheden om massaal uit te rukken naar de Rijkerswoerdse Plassen.

'Wij weten van niets'

Bij het strandje langs de plas is het rond 21.00 uur nog rustig. Hier en daar verspreid staan of zitten groepjes jongeren. Op de vraag of ze op de hoogte zijn van de vechtpartijen in de afgelopen dagen willen ze niet antwoorden. Bij de plas staan meer dan tien politiemannen. Ook agenten te paard zijn afgegaan op de melding.

De politie vraagt iedereen die zich in de buurt van de vechtpartijen bevindt nadrukkelijk te vertrekken. 'Wie er niets te zoeken heeft, moet er wegblijven. En als je er toch bent, dan ben je van ons', waarschuwt woordvoerder Ronald van der Leeden.

Jongeren verplaatsen zich

Gaandeweg de avond stuurde de politie veel mensen weg bij de Rijkerswoerdse Plassen. Inmiddels waren ook signalen doorgekomen dat de rivaliserende bendes zich verplaatsten naar een andere locatie.

'We hebben de groepen in het vizier en weten ook dat de betreffende jongeren zich verplaatsen naar elders in Arnhem en ook daar zullen we op dezelfde manier optreden', stelt een woordvoerder. 'We noemen niet de naam van de locatie omdat we niet willen dat anderen daar ook naar toe gaan.'