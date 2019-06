Entrea Lindenhout: 'Wij laten kinderen opveren, ook kinderen die uit IS-gebied komen'

'De discussie over kinderen wel of niet terughalen, raakt me. We moeten extra hard zorgen voor kinderen die het moeilijk hebben. Dat hebben we met elkaar zo afgesproken. We kunnen hier niet gaan kiezen voor welke kinderen we wel zorgen en voor welke niet. Dat is een hellend vlak', vertelde Goessens vrijdag in De Week van Gelderland.

Entrea Lindenhout begeleidt op dit moment de Edese opa en oma die de zorg voor hun twee jonge kleinkinderen op zich namen, nadat de moeder van de kinderen na terugkomst in Nederland werd gearresteerd. De moeder zou lid zijn geweest van IS.

Zie ook: Informatiebrief naar raad Ede na ophef over IS-kinderen

Goessens: 'Ik begrijp best dat er nervositeit is, dat er spanning hangt rondom de zorg voor deze kinderen. Maar we waren goed voorbereid. Niet alleen wij, maar de hele Nederlandse pleegzorg.' Voor kinderen die uit IS-gebied terugkeren, ligt een stappenplan klaar. Hierbij zijn het Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders, de kinderbescherming, de kinderrechter en een gezinsvoogd betrokken. Pas daarna komt pleegzorg in beeld.

Tikkende tijdbommen

Wat een verblijf in IS-gebied en daarna wellicht nog in erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen doet met kinderen, is nog niet duidelijk. Goessens: 'Een jong kind kan veel pijn oplopen. Kinderen hebben een vorm van geruststelling nodig. Het is belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn, waar ze wonen en bij wie ze horen. Veel van deze kinderen hebben daar geen antwoorden op. Hoe langer die onzekerheden aanhouden, hoe meer schade er is.'

Bekijk hier het fragment uit De Week van Gelderland (de tekst gaat verder onder de video):

In de landelijke discussie die is ontstaan over deze kinderen wordt wel gesproken over tikkende tijdbommen, kinderen zouden geïndoctrineerd zijn. 'Dat vind ik nogal grote uitspraken voor grotendeels erg jonge kinderen, die ook relatief weinig tijd in dit gebied hebben doorgebracht', reageert Goessens. 'Ik vind juist dat er haast moet worden gemaakt om de kinderen naar Nederland te halen, blijf niet afwachten.'

'Bied kinderen omstandigheden waarin ze weer kunnen groeien; liefde, kalmte, zekerheid. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter het herstel zal zijn. En gaat het over oudere kinderen? Die moet je juist onderbrengen op een plek waar ze een boel tegengif vinden. Weg van het gedachtegoed waar ze zoveel over gehoord hebben.'

Opvang bij familie

In Ede ontstond onrust omdat de opa en oma zelf ook geradicaliseerd zouden zijn. 'Verbinding met familie is van groot belang. Kunnen kinderen niet bij hun ouders blijven? Dan zijn opa's en oma's vaak het beste alternatief', zegt Goessens daarover. 'Natuurlijk gebeurt dat met veel voorzichtigheid en controle. Dat geldt voor alle kinderen die wij opvangen. We zijn er goed in kinderen weer op te laten veren. En hoe sneller je inspringt bij een beschadigd kind, hoe groter die veerkracht is.'

In een Kamerbrief schreef minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar IS-gebied of daar zijn geboren, vooral slachtoffer zijn. Goessens sluit zich daar bij aan. 'Dus, met alle ingebouwde voorzichtigheid, laat die kinderen vooral deze kant opkomen. We hebben getekend voor de rechten van het kind en daar moeten we ons aan houden. Wij zijn goed voorbereid en klaar voor de zorg.'