Zoekactie in kanaal bij Zoelen gestaakt

's Middags rond 17.00 uur kwam de melding binnen dat een persoon vanaf de brug van de provinciale weg richting Maurik in het Amsterdam-Rijnkanaal was gesprongen. Het zou gaan om een jongen.

Een automobilist die over de N835 reed, had dit gezien en belde direct het alarmnummer 112. Ook werd er een speedboot gezien bij de brug, maar de melder heeft niemand boven water zien komen.

Waterkanten uitkammen

De politie begon de zoekactie en besloot de brandweer te vragen het water en de waterkanten uit te kammen. De blusboot van de brandweer in Tiel werd ingezet, net als een speedboot van de brandweer in Maurik.

Na ruim een uur besloten de hulpdiensten de zoektocht te staken. Zowel de politie als de brandweer kan nog niet met zekerheid zeggen of de persoon die op de brug is gezien daadwerkelijk gesprongen is of niet.

Slechts één melding

'Als we na ruim een uur zoeken nog iemand vinden, is de kans nihil dat diegene nog leeft', licht Arie van Dooijeweert namens de brandweer de beslissing toe om de zoekactie te staken. 'Bovendien was er maar één melding en er was niemand als vermist opgegeven.'