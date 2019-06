Jongerenparlement moet brug slaan naar 'grotemensenpolitiek'

De jongerenambassadeurs hebben onlangs een advies gepresenteerd aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over hoe zo'n jongerenparlement moet worden opgezet en samengesteld.

Putman (24) is zelf student politicologie en hoopt meer jongeren politiek betrokken te krijgen. 'Je ziet nu dat jongeren die al politiek betrokken zijn zich voelen aangesproken door dit jongerenparlement. Onze taak is anderen te werven. Via sociale media, maar ook door langs te gaan op middelbare scholen. Iemand die achter in de klas zit, wel ideeën heeft maar ze nog niet durft te uiten; daar zetten we op in. Het organiseren van verkiezingen zie ik niet zo zitten, want dan krijg je vooral de populaire figuren.'

Bekijk de video. De tekst gaat hieronder verder.

Meer lessen maatschappijleer

Putman vertelde in De Week van Gelderland dat het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd niet het belangrijkste issue moet zijn van het nieuwe jongerenparlement. 'Die leeftijd kun je wel verlagen, maar dat verhoogt niet per se de betrokkenheid van jongeren.'

'Nu zie je in de Tweede Kamer ook nog maar een paar twintigers. Die beperkte invloed van jongeren verandert niet. Het is een kleine maatregel', aldus Putman, die wel een idee heeft hoe het óók kan. 'Zorg dat vijftien- en zestienjarigen maatschappijleer krijgen, betrokken zijn en dan op hun achttiende een weloverwogen keus kunnen maken.'

Geen 'parlementje spelen'

Uiteraard willen de jongeren serieus genomen worden door hun grote broer, de Tweede Kamer. 'Het moet meer zijn dan 'parlementje spelen'. We willen dat de Tweede Kamerleden echt goed naar onze ideeën kijken en ze meenemen in hun overwegingen. De inspanningen van het jongerenparlement moeten niet vrijblijvend zijn', aldus Putman.

'Wij hebben het advies ook breder getrokken dan sec een jongerenparlement. Want die honderd man zitten daar dan, maar what about al die anderen? We willen daarom ook graag een interactieve app waarop jongeren input kunnen leveren. En we vragen de jongeren die straks in het parlement zitten om één à twee keer per jaar gastlessen te geven. Op middelbare scholen en aan mbo'ers.'

Zelf gaat Putman in ieder geval niet in het jongerenparlement zitten. 'Dat is niet mijn plan, nee. Maar het is wel heel gaaf om te zien hoe het uitpakt. Sowieso ben ik dit najaar nog betrokken.' Tijdens het eerste jaar blijven de ambassadeurs ook kijken hoe het loopt.