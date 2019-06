Opkoopgeweld in bierland, maar in Nijmegen blijven ze zelfstandig

door Sven Strijbosch en Karel de Jong

Daarmee wil de Nijmeegse bierbrouwer zelfstandig blijven. Vanaf 500 euro kunnen er daarom certificaten worden gekocht waarmee je voor een klein deel eigenaar wordt van het bedrijf. 'We vinden dit zelf een mooie en unieke ontwikkeling, zeker binnen de ontwikkelingen waarbij de komende jaren zeker nog meer overnames te verwachten zijn. De markt zal uiteindelijk weer vooral beheerst worden door dezelfde grote brouwconcerns.'

Zonde, vindt ook Jos Oostendorp van Brouwersnös uit Groenlo: 'Bij een overname geef je toch iets van jezelf weg. In ieder geval de charme en onafhankelijkheid. Veel mensen zijn dan ook van mening dat je als brouwerij klein moet blijven.' Helemaal onbegrijpelijk is een overname niet, want als je als kleine brouwerij wil groeien kan een overname interessant zijn. 'Iedere brouwerij moet dat dan ook voor zichzelf weten', aldus Oostendorp.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video)

'Pilsmarkt kapot'

'Iedere brouwerij met goed bier is wel eens benaderd voor een overname', vertelt Van Hout. Oostendorp noemt Brouwerij De Molen als voorbeeld. De authentieke brouwer uit Bodegraven is onlangs helemaal overgenomen door Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter biergigant Bavaria.

'Het marktaandeel van kleine brouwerijen wordt steeds groter. Grote merken kopen dan ook marktaandeel in. Als je het vergelijkt met Amerika kan de markt voor speciaalbieren nog met wel 5 tot 10 procent groeien', vervolgt Oostendorp. 'De pilsmarkt is daarentegen kapot. Je kan beter een of twee flesjes speciaalbier verkopen dan een hele krat pils.' De grote merken staan dan ook te springen om te groeien op die markt.

Met de verkoop van certificaten wil Oersoep dus kunnen groeien zonder dat er een grote partij aan te pas komt. Met Swinkels is er alleen een distributieovereenkomst, maar die grote partij is op geen enkele manier eigenaar van de Nijmeegse bierbrouwer. En dat moet zo blijven, vinden ze dus.

Geld krijgt verschillende bestemmingen

Met het geld dat de certificaten opbrengen wil Oersoep verschillende dingen gaan doen. 'We investeren het in het traject waarin we toe aan het werken zijn naar een permanente vestiging op het Honigcomplex. Daarnaast gaan we onderzoek doen naar het openen van een nieuw brouwcafé in een andere stad. Tenslotte gaan we in onze brewpub een brouwketel neerzetten, zodat het mooie ambacht van brouwen ook direct zichtbaar is op het moment dat je van het eindproduct aan het genieten bent', stelt het bedrijf.

De collega's uit Groenlo vinden het een sympathiek plan, maar hopen dat Oersoep zich er ook aan houdt. 'Dan moet je over vijf jaar niet ineens alsnog overgaan tot verkoop', besluit Oostendorp.