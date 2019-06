Ede organiseert geen informatieavond om IS-kinderen

Er komt voorlopig geen informatieavond in Ede naar aanleiding van het plaatsen van de zogenoemde 'IS-kinderen' bij hun grootouders. De opa van de kinderen zou zelf IS-sympathisant zijn. Het college van Ede geeft aan dat het een info-avond op dit moment niet nodig vindt.

De Raad voor de Kinderbescherming plaatste de twee kinderen bij hun grootouders, terwijl het gezin bij de gemeente bekendstond als 'geradicaliseerd'.

Een artikel over de situatie in NRC, enkele weken terug, leidde tot ophef. Wat was de gang van zaken geweest, waarom kon dit gebeuren? Ook burgemeester René Verhulst liet toen weten niet blij te zijn met de situatie.

'Snappen vragen'

De VVD stelde raadvragen aan het college, dat liet weten dat er geen info-avond zal komen. Het gemeentebestuur zegt wel te snappen dat inwoners vragen hebben. Maar er zijn nu geen aanwijzingen dat er behoefte is aan zo'n avond.

De 'IS-kinderen' zijn twee jongens van 1 en 3 jaar oud van een vrouw uit Ede, die in januari 2018 terugkeerde uit het kalifaat. Zij zit een celstraf uit en de kinderen wonen daarom bij hun grootouders. Volgens het Landelijk Steunpunt Extremisme en de Kinderbescherming was geen sprake van radicale ideeën in dat gezin.

Lastig te delen informatie

De gemeente trok aan de bel omdat wél sprake zou zijn van radicalisering. Tijdens de rechtszaak tegen de moeder liet het Openbaar Ministerie weten dat de opa inderdaad was geradicaliseerd. Bij een huiszoeking in 2015 bleek dat hij een IS-poster in de woonkamer had hangen.

Het OM, de reclassering, de gemeente en de Kinderbescherming hebben allemaal informatie over zogenoemde terugkeerders, aanhangers van terreurgroep IS die terug naar Nederland komen. Die informatie is heel lastig te delen, zei burgemeester Verhulst onlangs.

