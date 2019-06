FNV bezorgd over uittreden Oude IJsselstreek uit Laborijn

'Het rapport van Berenschot is ingeslagen als een bom, maar een vlucht vooruit is niet de juiste reactie', zo laat de FNV in een brief gericht aan de colleges van Oude IJsselstreek, Doetinchem en Aalten weten.



'Ontkennen evenmin. Trek nu juist daarom niet de stekker uit Laborijn. Verbeter en versterk de organisatie tot een echt sociaal ontwikkelbedrijf waarin mensen veilig kunnen bewegen. Of ze nu afhankelijk zijn van een uitkering, aan het werk zijn vanuit de Participatiewet, als werkbegeleider of als consulent.'



Oude IJsselstreek is voornemens de samenwerking te verlaten, maar de vakbond vraagt zich af of dat iets verandert. Tegelijkertijd is uitgesproken dat de organisatie werkt aan verbeteringen. 'Een vertrek uit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, noch het buitengewoon verlof van de directeur (Betty Talstra, red.) verandert ook maar iets', vindt de FNV. 'Het gaat om cultuur en aansturing. Om hoe we in de Achterhoek met elkaar omgaan.'