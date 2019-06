Windmolens of zonnepanelen? In Nederasselt gaan ze voor waterkracht

door Sven Strijbosch

De afgelopen twee jaar zijn gebruikt voor studie naar de mogelijkheden voor een waterkrachtcentrale. 'Daarnaast is gekeken naar de technische mogelijkheden en de hoeveelheid elektriciteit die kan worden opgewekt op deze plek. Ook is de impact op vissen een belangrijk criterium', zegt Ben Peters, wethouder duurzaamheid van de gemeente Grave.

Niet alleen het Brabantse Grave is inmiddels enthousiast: ook de buren in Nederasselt, aan de andere kant van de Maas, zien het zitten. De Gelderse gemeente Heumen kijkt daarnaast ook naar windmolens, maar dat zorgt voor een hoop discussie. Duurzame energie opwekken in het water is een stuk makkelijker aan inwoners te verkopen. Wat meewerkt is dat het ook echt om een burgerinitiatief gaat.

Zie ook: Veel weerstand tegen windmolens in Heumen

Slechts drie procent van totale behoefte

'Windmolens hebben veel meer impact en dat zorgt voor meer discussie. Deze waterkrachtcentrale levert drie procent van onze duurzame energiebehoefte op. Dus we moeten nog naar de overige 97 procent zoeken, maar dit is een goed begin', stelt wethouder Leo Bosland.

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder video)

Voor de waterkrachtcentrale er is, zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Zo moeten de nodige vergunningen worden binnengehaald, heeft het complex een monumentale status en zal de stuw in Grave in 2028 aangepast worden. 'We zullen een techniek moeten vinden die we zonder schade kunnen aanbrengen, aangezien het om een monumentaal complex gaat', vertelt Pim de Ridder van platform Burgers Geven Energie. 'Om de vergunningen rond te krijgen, moeten we zorgen voor een visvriendelijke waterkrachtcentrale om vissterfte tegen te gaan.'

Zie ook: Gelderse burgers willen waterkrachtcentrale bij stuw in Grave

Meer vanaf 2028

Vanaf 2028, als Rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoert, hopen de initiatiefnemers op een flinke uitbreiding. Dan kan er nog veel meer energie worden opgewekt uit het water van de Maas. Duizend huishoudens voorzien van groene energie is relatief weinig, maar dus wel een goede test om de techniek tegen die tijd op te kunnen voeren.

De initiatiefnemers uit de gemeenten Heumen en Grave hopen dat de kleine waterkrachtcentrale binnen een jaar actief is. Bewoners kunnen dan ook echt aandelen kopen waarmee rendement kan worden gemaakt. Daarnaast wordt er natuurlijk groene stroom geleverd.