Emotionele Theo Overbeek-memorial in Ulft

'Theo was een oud-trainer van ons', legt profwielrenner Bouwman uit Ulft het initiatief uit. 'Hij heeft heel veel voor ons betekend. Nu wilden wij als oud-jeugdleden wat terug doen voor Theo en zijn weduwe Wilma door een wielerronde te organiseren in Ulft, die langs zijn huis loopt.'

Sunweb-renner Joris Nieuwenhuis uit Zelhem reed mee voor Theo, maar had ook andere redenen: 'Ik steun graag lokale initiatieven als deze en dit kwam goed uit.' Bouwman denkt met dubbele gevoelens terug aan de dag waarop hij zijn mooiste overwinning tot nog toe boekte. Vlak na die overwinning in de derde etappe van het Criterium Dauphiné 2017 hoorde de renner van Jumbo-Visma dat Overbeek was overleden. De bolletjestrui die hij die dag droeg, schonk hij woensdag aan weduwe Wilma. 'Ze vond het een heel mooi gebaar en natuurlijk was het emotioneel, maar die gaat een mooi plekje krijgen', aldus Bouwman.



Nieuwenhuis herinnert Overbeek vooral als jurylid tijdens verschillende koersen: 'Op donderdagavond reden we altijd bij De Zwaluwen de donderdagavondcompetitie en was hij altijd jurylid.' Ook Bouwman herinnert zich Overbeek vooral vanwege die avonden: 'Daar heb ik misschien wel zestien jaar gekoerst en dan reed hij altijd in de auto achter ons aan. Theo was heel belangrijk in mijn ontwikkeling tot waar ik nu sta.' Bouwman zorgde voor het meest passende einde van het eerbetoon door in de laatste ronde te demarreren en de memorial te winnen.